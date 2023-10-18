Осени почти не было, подступает зима

- Еще вчера была июльская ночь, а сегодня всего +7 градусов. Далее будет только холоднее. В Центральной части страны температура опустится до +1 – +3 градусов в Москве и до +3-5 градусов в области.

Сегодня будет еще холоднее, вместе с дождем пройдет снег. 19 октября прогнозируются осадки в Центральной части, но ожидается небольшое потепление. Однако к пятнице, 20 октября, жителей нашего региона снова подстерегает мокрый снег. Утром 21 октября температура опустится до 0…+2 градусов, в области составит -3…+2 градуса.

Тишковец указал, что в выходные, 22 и 23 октября, не ожидается потепление, особенно ночью.