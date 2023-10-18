Головинский суд Москвы будет судить Максима Галкина

Московский Головинский районный суд готовится рассмотреть административный протокол, составленный в отношении известного юмориста Максима Галкина, который был занесен в реестр иностранных агентов Российской Федерации.

В соответствии с информацией от суда, причина составления протокола заключается в том, что Галкин не предоставил отчет о своей деятельности в качестве иностранного агента. За нарушение этой статьи Кодекса об административных правонарушениях, иноагенту грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Максим Галкин был занесен в реестр Министерства юстиции в сентябре прошлого года. Летом 2023 года суд отклонил его требование об удалении из этого реестра. Пришедший в суд 17 октября протокол является первым для Галкина в роли иностранного агента.

В настоящее время артист проживает в Израиле вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми. Недавно он сообщил, что в ближайшее время планирует отправиться в Европу в рамках своего концертного тура.