Мартин Скорсезе в работе над новым фильмом снова привлек Ди Каприо

В следующем проекте режиссер Мартин Скорсезе собирается воплотить на экране знаменитую книгу "Вэйджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве", написанную автором бестселлеров Дэвидом Гранном.

Леонардо ДиКаприо снимется в главной роли фильма. Это будет уже седьмой фильм, в котором он сотрудничает со Скорсезе.

Последняя книга Дэвида Гранна посвящена реальным событиям, развернувшимся в 1740-х годах. История рассказывает о 30 матросах, которые утверждали, что они спаслись после крушении британского корабля Вэйджер.

Моряки провели несколько месяцев на необитаемом острове, а затем собрали плот и добрались до бразильского побережья. Однако через полгода в Чили появляется плот с тремя матросами, которые утверждают, что на самом деле на Вэйджере произошел мятеж.

Насчет ориентировочной даты релиза пока нет информации.