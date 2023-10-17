В России растет популярность санаториев

В Российской Федерации растет популярность санаторного отдыха, заявил Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туризма.

- Среди российских туристов в последнее время популярностью пользуются санаторно-курортный отдых. Не так давно только Краснодарский край славился таким видом отдыха, а в данный момент количество подобных услуг есть в каждом регионе.

По словам Юрия, это стало очевидным после постковидного синдрома. Уже за первое полугодие 2023 года рост спроса на санаторный отдых вырос до 12 процентов, а кокнцу года будет до 70 млн., что превысит доковидный период.