Многодетную женщину подозревают в торговле детьми

Жительницу района Новокосино, 47-летнюю женщину, подвергли проверке после того, как в медицинском учреждении была получена информация о препарате, обнаруженном в крови восьмилетнего мальчика, что противопоказано при его заболевании. В результате расследования стало известно, что женщина является матерью 15 детей. Она утверждает, что все дети являются ее родными, кроме троих, которых она вынашивала через суррогатную мать. Однако экспертиза показала, что между женщиной и пятью из этих детей нет родства.
В 2010 году женщине была сделана операция, после которой у нее были проблемы с зачатием. Оказалось, что документы, удостоверяющие наличие как минимум двух детей, являются поддельными. Их выдали в Измайловском и Царицынском загсах в 2018 и 2019 годах. Женщина была задержана, а в отношении нее возбуждено уголовное дело. Несколько лет назад СМИ называли ее самой счастливой мамой.
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