Программа Модный приговор возвращается без Александра Васильева

Бывший сотрудник Первого канала поделился информацией о судьбе передачи Модный приговор. Слухи о ее возобновлении ходили еще с лета, а теперь стали известны подробности - съемки назначены на конец октября. Все еще неясно, будет ли Модный приговор выходить ежедневно или только по выходным - вариант с ежедневным выходом обсуждался.

Программа вернется с Юлией Барановской, обсуждается возможное участие Эвелины Хромченко. Надежда Бабкина не будет принимать участие в программе.

Точно не вернется в Модный приговор историк моды Александр Васильев из-за своих антипатриотических высказываний.

Съемки программы начнутся у же скоро, тогда и станет известен обновленный список ведущих. Несколько известных отечественных дизайнеров претендовали на место Васильева - скоро узнаем, кто был выбран.