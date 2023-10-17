WhatsApp упростил отправку голосовых и видео сообщений

WhatsApp внедрил новую функцию, которая упрощает отправку голосовых и видеосообщений.

Ранее пользователи должны были переключаться между этими типами сообщений, нажимая на соответствующие значки в чате. Теперь же при нажатии на значок микрофона или видеокамеры открывается всплывающее меню, где можно выбрать нужный режим.

Это поможет тем пользователям, кто иногда возникает путаница и отправляет не те сообщения, которые задумывал изначально. Пока эта функция доступна только в бета-версии WhatsApp 23.21.1.71, и точная дата ее выхода в широкую публичность пока неизвестна.