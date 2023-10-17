Минфин России повышает цены на крепкий алкоголь

Министерство финансов России предложило повысить минимальные цены на бренди, водку, коньяк и ром с 1 января 2024 года. Минимальная розничная стоимость пол-литра водки увеличится с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей. Кроме того, предлагается установить минимальную цену на ром в размере 403 рубля за пол-литра.
Представители Минфина пояснили, что такое решение было принято в связи с уровнем инфляции и повышением ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9%. Также это решение обусловлено санкциями, что привело к увеличению стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.
Согласно новому приказу, с 1 января минимальная отпускная цена на водку составит 246 рублей за пол-литра, на бренди — 311 рублей, на коньяк — 427 рублей. Оптовая цена на водку также увеличится с 238 до 256 рублей, на бренди — с 304 до 327 рублей, на коньяк — с 419 до 450 рублей.
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