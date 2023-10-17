Автомобилистам в России подсказали лучшее время для покупки автомобиля

По мнению эксперта в области автомобилей Алексея Тузова, январь — оптимальное время для приобретения подержанного авто, так как он становится на год старше, что может рассчитывать на скидки. С другой стороны, весной и летом не рекомендуется покупать автомобили из-за завышенных цен со стороны дилеров в период отпусков.

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, считает, что для тех, кто планирует приобрести автомобиль к Новому году, не стоит ждать специальных акций и предложений. В настоящее время на рынке новых автомобилей наблюдается нехватка.

Житнухин убежден, что если нужно покупать автомобиль срочно, то лучше сделать это прямо сейчас. К концу года стоимость новых машин может вырасти на 10-20%, а подержанных — на 10%.

Анна Уткина, директор по коммуникациям в компаниях Автодом и АвтоСпецЦентр, отмечает, что не следует откладывать покупку автомобиля. Россияне могут существенно сэкономить, если приобретут авто прямо сейчас. В настоящий момент дилеры предоставляют различные скидки для тех, кто сдает свою старую машину по программе trade-in, а также при оформлении кредита и каско. Приобретение кредита может снизить стоимость автомобиля на 10%, а полис каско — на 5-7%.