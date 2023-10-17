Шуфутинский не будет давать концерты за рубежом

Известный артист Михаил Шуфутинский высказал свое мнение о своих концертах за пределами России. Сложившиеся обстоятельства заставили его отказаться от необходимости проведения концертов за границей.

Его беспокоит отношение к россиянам на Западе, которое несовместимо с его взглядами. В последнее время, как отметил музыкант, в нескольких странах на Западе возникают националистические настроения, восхваляется и сплачивается нацизм. Шуфутинский решительно выступает против такого развития событий и рассматривает эти страны как врагов.