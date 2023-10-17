Судимым разрешат работать с детьми спустя 10 лет освобождения

Законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов, предлагает предоставить осужденным за серьезные преступления и тяжкие преступления с судимостью возможность заниматься педагогической деятельностью после отбытия наказания, при условии безупречного поведения и активной общественной деятельности в течение последующих 10 лет.

Предполагается, что региональная комиссия по делам несовершеннолетних будет рассматривать заявления от данной категории лиц в отношении осуществления педагогической деятельности. Изменения планируется внести в статью 331 Трудового кодекса РФ (Право на занятие педагогической деятельностью).