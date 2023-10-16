Вышел трейлер игры Человек-паук 2 от компании Marvel. Видео

На официальном YouTube-канале PlayStation появился релизный трейлер Marvel’s Spider-Man 2. В нем зрители смогли увидеть главных героев - Питера Паркера и Майлза Моралеса, а также их смертельных врагов: Венома, Песочного человека и Ящера. Сюжет игры заставит Паркера столкнуться и стать хозяином симбиота - паразитического организма, который не только усиливает его силы, но и меняет его нрав.

Команда разработчиков Insomniac Games, ответственная за предыдущие части игры, представила свежие скриншоты с костюмами Моралеса, которые будут доступны для покупки в расширенной версии игры. В общей сложности в Marvel’s Spider-Man 2 игроки смогут выбрать среди 65 различных костюмов.

Релиз состоится 20 октября 2023 года.