Оптовые цены на мясо кур снижаются

В российских магазинах дешевеет курица.

Это произошло после того, как ФАС запросил анализ обоснованности цен.

В результате взаимодействия с ведомством, производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Сообщение об этом было передано ФАС России, а также направлено в торговые сети компанией.

Реагируя на данную информацию, ФАС России обратилась к торговым сетям со своей рекомендацией - в случае, если поставщики снижают цены или предоставляют скидки на куриное мясо, сети также должны соразмерно снижать розничные цены для потребителей.