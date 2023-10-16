Известные российские кондитерские бренды сделали халяльными

Кондитерская фабрика "Красный октябрь" получила первый халяльный сертификат в России. Сертификат был выдан организацией "Роскачество - Халяль" и внесен в государственную информационную систему Росаккредитации.

Новость связана с выпуском таких популярных продуктов, как конфеты "Алёнка", "Птичье молоко", "Грильяжные" и другие. Роскачество провело всестороннюю проверку на соответствие исламским нормам, при этом привлекая экспертов по шариату для еще более точной оценки.

В халяльных кондитерских изделиях исламские нормы требуют исключения определенных компонентов, таких как желатин, кармин и некоторые другие пищевые добавки.