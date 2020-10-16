Умер композитор Геннадий Гладков

На 89-м году жизни умер российский композитор Геннадий Гладков.

Всенародную признательность музыкант обрел в 1969 году в работе над мультфильмом "Бременские музыканты".

Геннадий Гладков известен в первую очередь по работам над кинофильмами "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви" и другими.

О смерти композитора сообщил литературовед и критик Николай Подосокорский в своем телеграм-канале.