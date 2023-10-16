Российский фильм Повелитель ветра возглавил рейтинг кинопроката

Фильм "Повелитель ветра" снова лидирует в российском кинопрокате, заработав 100,6 млн рублей в минувший уикенд.

На втором месте оказался отечественный мультфильм "Смешарики снимают кино", который за период с 12-го по 15-е октября собрал 53,3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров комедия Гарика Петросяна "Вася не в себе", собравшая 46,6 млн рублей.

Фильм "Повелитель ветра", с участием Федора Бондарчука в главной роли, рассказывает о знаменитом путешественнике Федоре Конюхове. Он основывается на истории его кругосветного полета в 2016 году, во время которого Конюхов установил мировой рекорд, обогнув Землю за 11 дней, 4 часа и 20 минут.