Депутат Елена Драпеко озвучила условия для концерта Мадонны в России

Елена Драпеко рассказала об условии, при котором Мадонна может дать концерт в России. По словам политика, необходимо исключить элементы пропаганды ЛГБТ и оскорбления чувств верующих из выступления американской певицы.

Драпеко отметила, что с таким шоу Мадонна не сможет поехать в мусульманскую страну. Если певица уберет "всякие ужасы" из своего шоу, то возможность ее приезда в Россию будет рассматриваться положительно. Однако, она не уверена, захочет ли сама артистка выступить в России, так как не знает ее отношения к россиянам.

Кроме того, на концерте в Лондоне Мадонна исполнила песню Don't Cry For Me Argentina с украинским флагом.