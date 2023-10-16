Новые банкноты показал Центробанк

Банк России представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, которые получили новый дизайн. Согласно заявлению зампреда ЦБ РФ Сергея Белова, цветовая гамма купюр осталась неизменной, однако были усилены меры защиты.
Новая тысячерублёвая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. А пятитысячный банкнотный валер посвящен Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.
В дополнение к этому, на обеих купюрах размещен QR-код, который ведет на официальный веб-сайт Центрального Банка, где можно получить подробную информацию о внешнем виде и особых признаках подлинности этих денежных знаков.
Сообщается, что новые банкноты будут постепенно вводиться в обращение и будут действовать параллельно с банкнотами 1997 года.
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