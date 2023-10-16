Модель коробля первых Звездных войн продали за 3 миллиона долларов

На аукционе Heritage Auction была продана модель звездолета X-Wing, использованная на съемках фильма Звездные войны: Новая надежда, за впечатляющую сумму в 3,1 млн долларов.

Модель долгое время считалась утерянной, так как после окончания съемок она исчезла со склада. Однако оказалось, что все это время она хранилась в гараже Грега Джейна, специалиста по спецэффектам, который скончался в мае 2022 года. Его друзья обнаружили модель, разбирая вещи в его доме.

Никто точно не знает, как миниатюра оказалась в коллекции Джейна. На аукционе предположили, что он, работая в команде по спецэффектам на съемках фильма «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга, мог привезти модель с собой. Вполне возможно, эти проекты проходили параллельно с съемками «Новой надежды».