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Актер Майкл Кейн завершил свою кинокарьеру

Сноб, фото The Guardian
Опубликовано: 16.10.2023 09:44 0 85
Актер Майкл Кейн завершил свою кинокарьеру

Актер Майкл Кейн, чья звездная карьера длилась на протяжении 70 лет, принял решение завершить свой творческий путь. 

Майкл объявил, что ему хотелось бы уйти из кино, оставив о себе самые яркие впечатления. По словам 90-летнего актера, у него больше не будет главных ролей, так как сейчас они достаются молодым привлекательным парням и девушкам.

За свою выдающуюся карьеру Майкл Кейн снялся в более чем 130 фильмах. Среди них можно назвать "Зулусы" Сая Эндфилда, "Эльфи" Льюиса Гилберта, "Ограбление по-итальянски" Питера Коллинсона, "Сыщик" Кеннета Брана. Актер был удостоен премии "Оскар" за свои роли в фильмах "Ханны и ее сестры" режиссера Вуди Аллена и "Правилах виноделов" Лассе Халльстрема.

Сноб, фото The Guardian
Опубликовано: 16.10.2023 09:44 0 85
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