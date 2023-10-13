В Москве продается однокомнатная квартира площадью 8,7 за почти 8 миллионов рублей

Компания по поиску недвижимости Циан предлагает на своем он-лайн сервисе однокомнатную квартиру студию в Москва-Сити. В наличии подготовленные к жилью апартаменты. На восьми с лишним квадратных метрах есть окно с видом на московские небоскребы, двухместная кровать, холодильник, микроволновка, душ, туалет и сейф. Плита для приготовления не предусмотрена.

По мнению экспертов платформы Циан, стоимость этого жилья колеблется от 5,9 до 7,2 миллионов рублей, однако, средняя цена предложения составляет 6,5 миллионов рублей. Аренда этой квартиры оценивается примерно в 234 тысячи рублей в месяц.