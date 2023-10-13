Хирурги спасли малыша удалив из живота 15 магнитов

Подмосковные хирурги спасли жизнь полуторагодовалого малыша, который был на грани смерти. Ребенок проглотил 15 магнитов, которые проникли в его кишечник и образовали одну большую опасную массу.

Малыш был доставлен в Раменскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с опухшим животом и высокой температурой. Врачи также обнаружили инфекционно-токсический шок. Оказалось, что ребенок проглотил эти магниты уже четыре дня назад. Сразу же его отправили на ультразвуковое исследование, где была обнаружена причина его состояния. 15 небольших шариков из неодимовых магнитов слиплись в кишечнике и приостановили его функционирование.

За два часа хирурги провели операцию, стабилизировали состояние ребенка и после реанимации перевели его на реабилитацию в Московский научно-исследовательский институт клинической детской гематологии и онкологии. Сейчас ребенка с мамой уже отпустили домой, и его состояние стабильно хорошее.