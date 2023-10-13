Житель Калифорнии выиграл второй по величине джекпот

Американец сорвал джекпот в размере 1,76 млрд долларов в лотерее Powerball, установив второй абсолютный рекорд выигрыша в США. Оповещает об этом издание New York Post.

Интересно, что счастливчику предоставлен выбор: забрать сразу 774,1 млн долларов или получать равные выплаты в течение 29 лет. В любом случае, американец обязан будет уплатить налог в размере 24—37 процентов от общей суммы выигрыша.

Стоит отметить, что самый крупный выигрыш в истории Powerball и всех лотерей США составлял 2,04 млрд долларов. Этот невероятный приз достался американцу из Калифорнии в 2022 году.

К сожалению, не все победители лотереи умело распоряжаются призовыми деньгами. Так, одним из таких примеров является Майкл Кэрролл — выигравший 10 млн фунтов стерлингов (12,3 млн долларов) в Британской национальной лотерее, но потративший все свои деньги на развлечения. Через некоторое время он вернулся к своей прежней работе мусорщика.