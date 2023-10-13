В Англии родилась собака с шестью лапами

Приют для животных в Великобритании спас аномального щенка, родившегося с шестью лапами.

Служба спасения Greenacres на ферме Ebbs Acres в Пембрукшире сообщила в своей соцсети, что щенок спаниеля с шестью ногами был передан в местную ветеринарную клинику 27 сентября после того, как ее нашли брошенной на стоянке возле магазина.

Опубликовав в сети призыв о поиске владельца или кого-либо, у кого есть информация о животном, спасатели заявили, что тем временем ветернары приступили к диагностике и плановому лечению.

- Мы надеемся, что она сможет жить нормальной жизнью, если ее анализы окажутся благоприятными, - отметили в спасательной службе.

Ветеринары заявили, что в будущем, если все пойдет нормально, собачке, которой дали кличку Ариэль, операционно удалят две лапы.