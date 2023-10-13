Житель Магнитогорска полтора года держал сына и жену дома взаперти

Жители дома в Магнитогорске стали замечать, что в лифте подъезда, кто-то постоянно справляет малую нужду. Благодаря системе видеонаблюдения установлено, в какой квартире проживает нарушитель. Однако, общение с ним оказалось невозможным, так как мужчина отказался разговаривать.
Соседи привлекли полицию, но хозяина дома не оказалось на месте. Сотурдники хотели уже уходить, но услышали за дверью женский голос. Оказалось, что это супруга хулигана, которую никто и никогда из жильцов ранее не видел, муж запер ее в квартире сразу после рождения ребенка. Мать с сыном удалось спасти с десятого этажа при помощи спасателей, сообщает информационный ресурс Shot.
Женщина согласилась дать показания против своего мужа, но резко передумала и отказалась от них. Синяки и ссадины на ее теле она объяснила следами от ролевых игр.
Сейчас супругов наблюдают психиатры, а младенца поместили в приют.
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