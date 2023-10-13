ВЦИОМ назвал лучших российских актеров

ВЦИОМ представил результаты очередного опроса. На этот раз россиян опрашивали, кто из российских актеров и актрис по их мнению лучший.

Второй год подряд тройка лидеров среди актеров не меняется и выглядит следующим образом:

Константин Хабенский (12%)

Сергей Безруков (11%)

Владимир Машков (11%)

Далее идут: Сергей Бурунов (6%), Александр Петров (6%), Никита Михалков (4%), Павел Прилучный (4%), Евгений Миронов (4%), Данила Козловский (3%), Дмитрий Певцов (3%), Федор Бондарчук (3%), Дмитрий Нагиев (3%), Игорь Петренко (3%) и Михаил Пореченков (3%).

Лучшей актрисой по мнению российских кинозрителей стала Юлия Пересильд (11%), хотя в прошлом году актриса даже не входила в пятерку лучших.

Лучшими актрисами так же названы: Светлана Ходченкова (5%), Екатерина Гусева (4%), Елизавета Боярская (4%), Мария Куликова (3%), Любовь Аксенова (3%), Анна Ковальчук (3%), Ирина Пегова (3%).