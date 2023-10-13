Автор книги Сатанинские стихи Салман Рушди выпустит мемуары

Слман Рушди известный своей скандальной книгой "Сатанинские стихи" выпустит книгу мемуаров, в которой он описывает события прошлого года, когда на британо-индийского писателя было совершено покушение.

Это произошло в 2022 году во время своего выступления в Институте Чатоку в Нью-Йорке. На него напал мужчина, вооруженный ножом. В результате этого инцидента, Рушди получил серьезные травмы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помимо повреждений руки и печени, он также потерял зрение на один глаз.

Атакующий, 24-летний Хади Матар, заявил, что совершил нападение из-за неодобрения творчества Рушди и его критики мусульманских верований. Салман Рушди решил поделиться своими переживаниями и мыслями об этом трагическом событии в своих мемуарах, которые получили название "Нож: Размышления после попытки покушения".