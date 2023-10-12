Чтобы не платить за еду в кафе, турист из Литвы симулировал сердечный приступ

В Испании, пятидесятилетний гость из Литвы неоднократно имитировал сердечные приступы, чтобы избежать оплаты счетов в ресторанах. Сообщается, что коварный мужчина успел побывать в не менее чем двадцати заведениях.

Один из владельцев одного из ресторанов описал произошедшее: гость заказал несколько стаканов виски и популярный русский салат – версия известного салата Оливье. После трапезы он внезапно рухнул на пол, изобразив сердечный приступ.

Ловкий мошенник был задержан и осужден на 42 дня тюремного заключения за свое нежелание расплатиться. Хотя каждый инцидент можно назвать мелким случаем, рестораторы намерены объединить усилия и добиться более серьезного наказания.