Недовольный отсутствием сахара в чае, облил кипятком бариста

Посетитель кофейни в районе метро Царицыно 10 октября заказал себе чай. Заплатив и получив свой напиток мужчина попробовал, понял, что в нем отсутствует сахар.

На его вопрос, 21-летняя девушка-бариста с сожалением ответила, что в данный момент сахара в заведении нет. Разъяренный покупатель облил кипятком ноги девушки и ушел.

Работнице кофейни пришлось оказывать медицинскую помощь, так как получила ожоги обеих ног. Полиция разыскивает недовольного клиента.