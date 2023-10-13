Американский пенсионер арестован за попытку продать контрабандную виагру

В США задержан пожилой мужчина, обвиняемый в попытке продажи контрафактной виагры местным жителям деревни для пенсионеров. По информации Click Orlando, партия таблеток от эректильной дисфункции стоимостью более 1,8 тысячи долларов, были приобретены в другом штате без рецепта.

Несмотря на обвинения, пожилой мужчина отрицает свою вину. В случае ее подтверждения, ему грозит до года лишения свободы и штраф в размере до 10 тысяч долларов.

Как сообщает издание, предметом особого интереса в этой деревне для пенсионеров является ее сексуальная жизнь. Не редко пожилых людей там заставали занимающихся любовью в публичных местах, а также в участии в свингерских вечеринках. Более того, в деревне высокий уровень заболеваний, передающихся половым путем.