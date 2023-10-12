Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовала шведская полиция

- На нашей стороне наука, на нашей стороне мораль, заявила Грета, про которую давно ничего не было слышно.
В результате неповиновения полиции во время климатической акции, проходившей в конце июля, известная экоактивистка Грета Тунберг была оштрафована судом в Швеции. Сумма штрафа составила 206 долларов (примерно 20,5 тысячи рублей). По данным телеканала ABC News, во время акции защитники окружающей среды заблокировали дорожное движение и преградили доступ к нефтяному терминалу в портовом городе Мальмё.
Грета отказалась признать свою вину, утверждая, что действовала в крайней ситуации. Она заявила, что события, связанные с климатическим кризисом, должны подпадать под особые законы Уголовного кодекса. Однако судья отметил, что изменение климата не означает, что действия Греты Тунберг должны остаться безнаказанными.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.