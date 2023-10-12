Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовала шведская полиция

- На нашей стороне наука, на нашей стороне мораль, заявила Грета, про которую давно ничего не было слышно.

В результате неповиновения полиции во время климатической акции, проходившей в конце июля, известная экоактивистка Грета Тунберг была оштрафована судом в Швеции. Сумма штрафа составила 206 долларов (примерно 20,5 тысячи рублей). По данным телеканала ABC News, во время акции защитники окружающей среды заблокировали дорожное движение и преградили доступ к нефтяному терминалу в портовом городе Мальмё.

Грета отказалась признать свою вину, утверждая, что действовала в крайней ситуации. Она заявила, что события, связанные с климатическим кризисом, должны подпадать под особые законы Уголовного кодекса. Однако судья отметил, что изменение климата не означает, что действия Греты Тунберг должны остаться безнаказанными.