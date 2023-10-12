Теперь за сбор грибов и растений из Красной книги могут дать срок

12 октября в Российской Федерации начинает действовать новый закон, который устанавливает уголовную ответственность и налагает штрафы за сбор редких грибов, включенных в Красную книгу.

Максимальным наказанием за нарушение данной статьи является лишение свободы на срок до четырех лет, а также взыскание штрафа в размере до одного миллиона рублей. Однако, в случае демонстрации совершенного преступления в Интернете, санкции усиливаются и включают лишение свободы на срок до шести лет и штраф до двух миллионов рублей.

Наиболее строгое наказание, предусмотренное по данной статье, применяется в случае оборота редких растений и грибов с использованием СМИ или Интернета группой лиц по предварительному сговору. Такое нарушение влечет за собой наказание вплоть до девяти лет лишения свободы и штраф в размере до трех миллионов рублей.

Министерство природных ресурсов сообщило, что правительству был представлен проект постановления с перечнем особо ценных видов, за незаконное уничтожение или оборот которых будет применяться наиболее строгое наказание.