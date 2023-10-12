Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
История Калуги Статьи

Самки лягушек имитируют смерть, чтобы избежать посягательств самцов

Нож, фото stylishbag.ru
Опубликовано: 12.10.2023 18:35 0 177
Самки лягушек имитируют смерть, чтобы избежать посягательств самцов

Ученые открыли, что некоторые лягушки притворяются мертвыми, чтобы избежать излишнего внимания партнеров. К такому выводу они пришли при съемках спаривания земноводных.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 83% самок переворачиваются на спину, 48% создали неприятные звуки, а 33% застывают с вытянутыми лапами. В некоторых случаях это приводило к успеху, самец отставал от неподвижной самки.

Ученые утверждают, что так называемая «тоническая неподвижность» может наблюдаться, признаком стрессового состояния. Она более распространена среди молодых, менее опытных самок, чьи способности к размножению пока минимальны.

Зоологи также рассматривают вариант того, что это поведение может преследовать и другие цели. Возможно, самка с помощью подобного подхода желает проверить силу и устойчивость самца — характеристики, способные повысить вероятность выживания.

Нож, фото stylishbag.ru
Опубликовано: 12.10.2023 18:35 0 177
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Жители ЖК «Кречетников парк» в Калуге оценили умные сервисы «Ростелекома»
Калужская сбытовая компания: что делать, если вам не пришел счет за электроэнергию
«Ростелеком» запустил LTE/4G на юго-западе Калужской области
«А ты такой холодный»: премьера комедийного сериала «Отмороженные» состоится 2 ноября
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Что делать если заклинило дверь, как вскрыть замок - советы мастера
Как выбрать надежных грузчиков
Какие особенности присущи зеленому кофе

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru