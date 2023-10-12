Самки лягушек имитируют смерть, чтобы избежать посягательств самцов

Ученые открыли, что некоторые лягушки притворяются мертвыми, чтобы избежать излишнего внимания партнеров. К такому выводу они пришли при съемках спаривания земноводных.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 83% самок переворачиваются на спину, 48% создали неприятные звуки, а 33% застывают с вытянутыми лапами. В некоторых случаях это приводило к успеху, самец отставал от неподвижной самки.

Ученые утверждают, что так называемая «тоническая неподвижность» может наблюдаться, признаком стрессового состояния. Она более распространена среди молодых, менее опытных самок, чьи способности к размножению пока минимальны.

Зоологи также рассматривают вариант того, что это поведение может преследовать и другие цели. Возможно, самка с помощью подобного подхода желает проверить силу и устойчивость самца — характеристики, способные повысить вероятность выживания.