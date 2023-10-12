За объятия и поцелуй с женщиной Роналду грозит настоящая порка

Иранские власти намерены наказать португальского футболиста Криштиану Роналду, выступающего за саудовскую команду «Аль-Наср», за нарушение строгих моральных норм страны.

Во время визита в Тегеран для матча Лиги чемпионов Азии с местной командой Персеполис, Роналду встретился с одной из фанаток – художницей по имени Фатима. По информации источника Index HR, художница – человек с ограниченными возможностями, которая является большим поклонником футболиста.

Роналду обнял и поцеловал женщину, что противоречит законам Ирана. Согласно Index HR, нападающему «Аль-Насра» грозит наказание в виде 99 ударов плетью, если он снова посетит Иран.