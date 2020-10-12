Скончалась 104-летняя парашютистка

Четвертого октября мы писали о том, что 104-летняя американка совершила свой первый в жизни прыжок с парашютом.

Вчера стало известно Дороти Хоффнер скончалась во сне. Ее лечащий врач, который и совершил с ней для подстраховки прыжок, рассказал, что ее нашли в своей комнате в доме престарелых мертвой.

- Она была неутомима. Она просто продолжала идти. Она не была тем, кто лег бы пораньше спать и пропустил бы какое-нибудь мероприятие, - сказал медбрат.