В Таиланде двое туристов из России испытали паническую атаку

В Таиланде пара российских туристов столкнулась с нелепой ситуацией из-за торта с содержанием каннабиса. Согласно информации, опубликованной в The Pattaya News, каннабис в Таиланде официально разрешен с 2022 года.

Инцидент произошел в Паттайе, когда в ночь с 10 на 11 октября обратились в диспетчерскую спасателей срочным вызовом от переводчика, работающего в местном отеле. Он сообщил о двух российских гражданах, которые столкнулись с панической атакой после того, как съели торт.

Прибыв на место, спасатели обнаружили пару в отеле и узнали от переводчика о проблемах с дыханием, учащенном сердцебиении и их ощущении, будто время замедляется. Неизвестно, сколько кондитерского изделия с каннабисом они съели перед возникновением проблем.

Россиян отправили в местную больницу. Однако во время поездки гости внезапно начали кричать, стучать по машине скорой помощи и требовать остановки. Медики припарковали автомобиль и выпустили туристов, затем связались с полицией.

Прибыв на место происшествия, правоохранители старались успокоить и уговорить россиян отправиться в больницу, однако те категорочески отказались. В итоге, полицейские приняли решение вернуть пару в отель.