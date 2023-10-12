Курение вейпов будет доступно только в специально отведенных местах

МЧС России предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение никотиносодержащих устройств, электронных сигарет, IQOS только в строго разрешенных для этого местах. В настоящее время вейпы запрещены в лифтах, пляжах, на детских площадках, площадках многоквартирных домов, автозаправочных станциях.

В проект изменения в постановлении правительства о запрете курения внесут следующий пункт:

- Запрещается курение табака, а также использование устройств для потребления никотиносодержащей продукции на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством РФ.

Использовать эти устройства можно только в местах со знаком - Место для курения.