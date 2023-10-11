В 2025 году размер пособия по больничному вырастет в два раза

К 2025 году размер пособия по больничному в месяц вырастет в два раза. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков рассказал об этом на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

- Размер максимального пособия по больничному листу увеличится в два раза. В 2023 году максимальный размер был 83 тысячи рублей, в 2025 году он достигнет 172 тысяч рублей, - сказано на заседании