В Москве столкнулись два поезда метро. Видео

Два поезда метро столкнулись на станции Печатники на линии Люблинско-Дмитриевской.

- Произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд, - заявил Дептранс.

Пострадал машинист одного из поездов и девушка пассажирка.

Движение поездов от станции Люблино до станции Дубровка приостановлено.

P.S. По последним данным количество пострадавших составляет пять человек.