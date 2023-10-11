Зеленский заявил румынскому издательству, будет ли он идти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы состоятся после окончания конфликта.

- Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны, заявил он издательству Digi24.

В данный момент, добавил Зеленский, Украина находится на последней и сложной стадии конфликта, но сроки завершения назвать не смог.

Согласно конституции Украины следующие президентские выборы должны состоятся 31 марта 2024 года.