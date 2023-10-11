Человек поселился в Америке 23 тысячи лет назад

Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Science американскими учеными, проведенному командой на основе новых данных, появление первых людей в Америке произошло значительно раньше, чем предполагалось ранее. Вместо 14 тысяч лет назад исследователи пришли к выводу, что Америку люди заселили около 21-23 тысяч лет назад.

В сентябре 2021 года та же группа ученых опубликовала статью в журнале Science, где описывались найденные следы человека в Нью-Мексико, на берегу древнего озера Уайт-Сэндс. Их возраст был оценен приблизительно в 23 тысячи лет, что не соответствовало устоявшейся теории. Это было вопреки общепринятому мнению из-за того, что это время считалось пиком последнего ледникового периода.

Следы были датированы с использованием метода радиоуглеродного анализа. Однако, из-за недостатка данных на то время, выводы ученых вызвали сомнения у скептиков. Спустя два года, исследователи представили результаты более обширного исследования, которые подтвердили выводы первоначальной работы в 2021 году.

В течение двух лет ученые изучали пыль, которую собрали в стратиграфических отложениях между следами в Уайт-Сэндс. Было изучено около 70 тысяч зерен пыльцы. В этих новых исследованиях использовались различные методы датирования, включая метод оптически стимулированной люминесценции для независимой проверки. Этот метод базируется на изучении энергии, накопленной зернами кварца за тысячелетия.

В результате, возраст следов был подтвержден - он составляет от 21 до 23 тысяч лет. Ученым удалось определить также растения, которые росли в то время, когда люди оставили следы. Это новое открытие сдвигает историю заселения Америки как минимум на 7000 лет.

- Если люди проживали в Америке во время последнего ледникового периода, это может свидетельствовать о том, что лед не препятствовал для их перехода на континент или люди появились там гораздо раньше, чем мы предполагали. Возможно, они достигли континента в более ранний период таяния ледников. - говорится в заключении.