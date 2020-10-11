Мощная магнитная буря обрушится на Землю 15 октября

15 октября Землю настигнет сильная магнитная буря, которая обещает непростые дни. Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук сообщает о предстоящей буре мощностью в 4 балла, которая будет длиться несколько дней. Но это еще не все, в период с 25 по 27 октября ожидается еще одна буря, которая может достичь 5 баллов по силе.

Такие сильные бури могут приводить к неполадкам в сфере коротковолновой связи, навигационных системах, а также создавать проблемы с напряжением в промышленных сетях. Между тем, люди, страдающие хроническими заболеваниями, пожилые люди и дети могут почувствовать негативные последствия этих бурь на своем самочувствии.