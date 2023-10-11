В Самарской области живут самые счастливые россияне

Согласно проведенному исследованию, Самарская область, Свердловская область и Челябинская область оказались самыми эмоционально уравновешенными регионами страны. Ментальное состояние жителей Самарской области оценивается на уровне 6,6, эмоциональное напряжение - 7,6, а уровень тревоги - 7,6. В Свердловской области и Челябинской области, соответственно, эти показатели составляют 6,3 и 6 для ментального состояния, а 6,4 и 7,8 для эмоционального напряжения.

Нижегородская область, Красноярский край и Ростовская область заняли самые низкие позиции в рейтинге эмоционального состояния. Жители Нижегородской области оценивают свое ментальное состояние всего на 4,1, эмоциональное напряжение - на 3,3, а уровень тревоги - на 4,3. В Красноярском крае и Ростовской области показатели составляют 4,1 и 4,7 для ментального состояния, 3,3 и 5,1 для эмоционального напряжения, а 4,3 и 5,7 для уровня тревоги.

Пермский край, Омская область и Республика Башкортостан заняли четвертое, пятое и шестое место соответственно. Ментальное состояние жителей этих регионов оценивается на 5 баллов, эмоциональное напряжение - на 4,9 и 5 соответственно.

Москва и Санкт-Петербург занимают седьмое и восьмое места в рейтинге. Жители Москвы оценили свое ментальное состояние на 5,2 балла, эмоциональное напряжение - на 5, а уровень тревожности - на 5,2. Петербуржцы оценили эти показатели на уровне 5,2, 4,6 и 5,3 балла соответственно.

Девятое и десятое места заняли Новосибирская область и Воронежская область. Ментальное состояние жителей Новосибирской области оценивается на 5,2, эмоциональное напряжение - на 5,1, а уровень тревоги - на 4,8. В Воронежской области эти показатели составляют 5,3, 5 и 5,1 соответственно.

Нижегородцы оказались антилидерами рейтинга, оценивая свое ментальное состояние на 4 из 10 баллов, эмоциональное напряжение - на 3,3 из 10, а уровень тревоги - на 4,3 из 10. Работа (66%), новостные сводки (31%) и отсутствие новых впечатлений (12%) являются основными факторами, выбивающими жителей Нижегородской области из эмоционального равновесия. В то же время, они ищут позитив в хорошем здоровье (56%) и общении с семьей (25%).