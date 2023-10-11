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В Госдуме рассматривают законопроект, по которому могут запретить приближаться к человеку

Российская Газета, RG.ru, фото freepicks
Опубликовано: 11.10.2023 13:42 0 457
В Госдуме рассматривают законопроект, по которому могут запретить приближаться к человеку

В Государственной Думе был представлен законопроект, который, возможно заинтересует наших граждан. Он непосредственно затрагивает людей, которым могут нанести ущерб, будь то моральный или физический.

Предложение депутатов направлено на устранение пробела в нашем законодательстве и позволит суду вводить запрет на приближение к человеку. Суды смогут принимать решение о запрете на звонки и отправку электронных писем, но, что важно, они также смогут запретить физическое общение между лицами. Такие нормы уже имеют свое законодательное обоснование во многих странах. К примеру, суды в Соединенных Штатах имеют право приказать прекратить любые действия одной из сторон по требованию другой, даже вплоть до запрета физического приближения на строго определенное расстояние.

Российская Газета, RG.ru, фото freepicks
Опубликовано: 11.10.2023 13:42 0 457
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