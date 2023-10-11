Британцы придумали специальные носки для людей с деменцией

Британские ученые разработали носки со встроеной системой для людей с деменцией. Система анализирует состояние человека и передает информацию близким людям.

Известно, что люди, сталкивающиеся с подобными заболеваниями, часто испытывают тревогу и агрессию, что мешает объективно оценить их психологическую комфортность.

В целях облегчения этой задачи специалисты спроектировали систему непрерывного мониторинга здоровья. Она фиксирует данные о частоте пульса, уровне потоотделения и двигательной активности.

Система воплощена в обычные носки, так как они не создают неудобство при использовании и не добавляют лишний стресс для пациента, в отличие от браслетов, надеваемых на запястье.