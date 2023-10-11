Первый вытрезвитель для птиц. Видео

Житель города Костомукша в Карелии, Михаил, поделился в соцсети своей историей о том, как он создал специальный вытрезвитель для пьяных свиристелей, которые переелись забродившей рябиной. Он опасался, что эти птицы могут стать добычей кошек и мышей, поэтому решил спасти их.

Михаил собрал пьяных пернатых, которые валялись на автобусной остановке и поместил их в коробку, которую поставил на балконе, оставив окна открытыми. Птицы проспали почти сутки и затем протрезвели, после чего улетели. Однако, некоторые пользователи в социальных сетях высказывают предположение, что птицы могли погибнуть от столкновения со стеклянными стенками остановки, а не от пьянства. Возможно, это действительно могло быть одной из причин гибели некоторых птиц.

Михаил рассказал, что для создания своего вытрезвителя он положил в коробку воду и пшено. Он отметил, что после выпивки всегда хочется пить и что-нибудь поесть. Это действительно интересный подход, учитывая, что птицы, как и люди, могут испытывать похмельный синдром.