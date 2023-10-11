Покинувшая российский рынок компания Volvo, отключила россиян от программного обеспечения.

По последним данным, российские владельцы автомобилей Volvo столкнулись с серьезными проблемами в использовании мобильного приложения и получении новых ключей. Как сообщается, концерн отключил Россию от своего программного обеспечения, что привело к недоступности некоторых функций для пользователей. Несколько дилерских центров уже подтвердили наличие данной проблемы, которая начала проявляться с 25 сентября. Одной из основных сложностей стало отсутствие возможности программирования новых ключей для автомобилей Volvo. Это может вызвать проблемы как для владельцев, так и для дилеров, которые ранее предоставляли эту услугу. Кроме того, дилеры теперь не смогут обновлять бортовые компьютеры старых моделей автомобилей.

Еще одним негативным аспектом данной ситуации является возможность проблем с перепродажей автомобилей. Новый владелец, приобретая автомобиль Volvo, не сможет зарегистрироваться в приложении Volvo On Call, что ограничит доступ к некоторым сервисам и функциям. Тем не менее, продавец, если не удалит свои данные перед передачей автомобиля, сможет продолжать отслеживать его передвижения через приложение. Такая ситуация вызывает недовольство и неудобства у многих владельцев автомобилей Volvo в России.

В начале сентября 2023 года компания Volvo передала свой бизнес местным инвесторам в Калуге.