Депутат Госдумы предложил увеличить время обедов в школе

Депутат Государственной Думы Василий Власов внеспредложение об увеличении времени выделяемое на обед в школах.

Сейчас для этой важной процедуры выделено 20 минут, за которые ученик должен успеть собраться, дойти до столовой, вымыть руки, получить сове блюдо и поесть. В итоге школьник спешит, что негативно сказывается на его здоровье и учебе. Власов предложил продлить время до полу часа, с таким заявлением он обратился в министерство просвещения.