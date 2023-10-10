В чем причина долголетия и как дожить до 100 лет

Вопрос о связи между значениями биомаркеров и возможностью достижения столетнего возраста заинтересовал команду шведских ученых. Для того чтобы получить ответ, они внимательно наблюдали за 44 000 шведами в течение 35 лет, из которых столетний возраст достигли 1124 человека (2,7% от общего числа), при этом 84,6% из них являлись женщинами.

Оказалось, что достижение столетнего возраста связано с высоким уровнем общего холестерина и железа, а также низкими уровнями глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, аспартатаминотрансферазы, гамма-глутамилтрансферазы, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы и общей способности связывать железо.

Уже с 65-летнего возраста и далее, у людей, достигших столетнего возраста, наблюдались более благоприятные значения биомаркеров по сравнению с теми, кто умер до сотни. Это свидетельствует о том, что генетические особенности в сочетании со способом жизни могут сыграть важную роль в достижении долголетия.