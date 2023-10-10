Чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдет в Италии и Турции. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, информацию подтвердил президент организации Александер Чеферин.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии, следующий в 2028 году - в Великобритании и Ирландии.